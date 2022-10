Il generale Angelo Michele Ristuccia al comando della missione Nato in Kosovo Kfor

Quest’oggi, alla presenza del ministro della difesa Lorenzo Guerini, del capo di stato maggiore della difesa ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del Presidente del Kosovo Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti, si è svolta a Pristina, la cerimonia del passaggio di consegna tra il Generale dell’esercito Ungherese Frenc Kajari e Il Generale di Divisione Michele Ristuccia (foto Francesco Miseo) al comando della missione NATO in Kossovo (KFOR).

Ha presenziato alla cerimonia l’ammiraglio US Stuart B. Munsch, comandante Interforze della NATO, di stanza a Napoli e capo delle Forze Navali U.S.A. di stanza in Europa e in Africa.

Proveniente da una lunga esperienza sul campo, citiamo gli incarichi più recenti:

– Operazione Prima Parthica in IRAQ (2016).

– Al comando della Brigata Ariete dal dicembre 2016 al gennaio 2019

– Dal gennaio 2019 al maggio 2020 a Solbiate Olona, capo Staff NRDC ITA

– Dal maggio 2020 a ottobre2022 al comando della Divisione Vittorio Veneto, una delle divisioni più prestigiose dell’esercito Italiano.

Un incarico di gravosa responsabilità, dato il momento di particolari tensioni che pervadono l’Europa ed in particolare l’area balcanica.