A Germignaga la presentazione di “Basta”, un cortometraggio sulla depressione

L’associazione T&T music imagine vi aspetta sabato 15 ottobre alle 10:30 all’ex Colonia Elioterapica di Germignaga. In questa occasione – a proseguo della loro web serie dal titolo “I colori della vita” – presenteranno al pubblico un cortometraggio sulla depressione dal titolo “Basta”.

Dodici minuti in cui tre attori e una psicologa si alterneranno per raccontare, in forma teatrale, tutto ciò che ruota intorno a questa dimensione. «La depressione spesso non viene vista come una malattia. Quando in realtà – si legge in post dell’associazione che promuove l’evento – bisognerebbe imparare a trattare il tema con delicatezza e aiutare chi ne soffre».

Al cortometraggio seguiranno diversi interventi.