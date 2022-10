La Giornata della Meraviglia è anche a Besozzo, con laboratori portatori di Pace

Il 16 ottobre si terrà la seconda Giornata della Meraviglia in più di 40 piazze italiane oltre che in Siria, Iraq e Striscia di Gaza.

Anche quest’anno il Comune di Besozzo aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione “Per far sorridere il cielo – Claun il Pimpa” con una domenica pomeriggio speciale dedicata ai bambini e alle loro famiglie dalle ore 14.30 all’ex Copertificio Sonnino, in via De Bernardi 36 a Besozzo.

IL PROGRAMMA

Durante la giornata verrà proposto il laboratorio ‘Le dodici “fatiche” dei Bimbi della guerra’ per sensibilizzare i partecipanti sulle difficoltà affrontate dai bambini che vivono nelle zone di guerra e in particolare la difficoltà di reperire acqua potabile.

Inoltre ci saranno i giochi proposti in collaborazione con la Comunità Pastorale San Nicone Besozzi e le esibizioni delle allieve Scuola Danza360 e ginnastica artistica Stadium Besozzo.

La giornata si concluderà con il lancio di bolle di sapone e una merenda offerta dall’Associazione Namaste.

Durante il pomeriggio saranno a disposizione libri per l’infanzia in prestito della Biblioteca Comunale di Besozzo.

Un bimbo cui regali Meraviglia, diventa portatore sano di Pace

Il progetto della Giornata della Meraviglia nasce per non dimenticare che ogni bambino deve poter godere del dono grande della Meraviglia, così da crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia, ciò che è negato ai bimbi che vivono la guerra il cui unico orizzonte sono le macerie dei conflitti.

Le donazioni raccolte saranno devolute al progetto “Una Meraviglia di scuola” che permette a più di 200 bambini di frequentare la scuola materna all’interno della striscia di Gaza.