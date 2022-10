Lampo di Stanzani, la Pro Patria vince di misura contro la Virtus

Tre punti conquistati a corto muso per la Pro Patria, che a distanza di 2o giorni dall’ultimo successo, torna a vincere superando di misura 1 a 0 la Virtus Verona, la penultima del Girone A. (servizio fotografico di Roberta Corradin)

In una partita particolarmente nervosa, caratterizzata da due espulsioni dirette per gioco scorretto a palla ferma, (Nalini al 27′ e Sportelli 76′), a decidere il match è un colpo di testa di Leonardo Stanzani a ridosso del primo tempo. La terza rete consecutiva del numero 7 dei tigrotti consegna così la vittoria alla Pro Patria, ma la gioia per i bianco-blu allenati da Jorge Vargas è contenuta: settimana prossima dovrà scendere in campo a sesto con una difesa di nuovo ridotto all’osso: non solo l’espulsione di Sportelli, a destare preoccupazione è anche la condizione di Lombardoni, che oggi ha chiesto il cambio uscendo dal campo zoppicando.

