Pro Patria – Virtus Verona in diretta

Decima di campionato allo Speroni di Busto Arsizio domenica 23 ottobre: alle 14:30 la Pro Patria torna in campo e ospita la Virtus Verona a tre giorni dalla sconfitta contro la Pergolettese, sette dopo quella casalinga contro il Trento. Per uscire dal “momento di flessione” i tigrotti di Jorge Vargas sono dunque chiamati a ritrovare la vittoria, che per i bustocchi manca da esattamente venti giorni. Non sarà tuttavia facile contro una Virtus Verona alla disperata ricerca del primo successo stagionale. Perché per salvarsi c’è bisogno di punti, e si sa che la natura è capace di fornire energie e stimoli extra quando c’è di mezzo l’istinto di sopravvivenza. Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓).