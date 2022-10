A Malnate riprendono le letture ad alta voce per bambini

Terminato il calendario estivo, il Comune di Malnate e la biblioteca, all’interno del progetto “Nati per Leggere” de “La Città dei Bambini” ha programmato una serie di nuovi appuntamenti delle letture ad alta voce per i bambini.

Il primo sarà giovedì 13 ottobre alle or e 16.00 al Parchetto di Gurone; in caso di pioggia si terrà alla biblioteca civica di via Volta.

Sabato 29 ottobre (ore 10.30), a due giorni da Halloween, al Museo Realini ci saranno le “Letture Mostruose” con un laboratorio.

Gli incontri proseguiranno sabato 12 novembre alle 10.30 e giovedì 1 dicembre alle 16.30 alla biblioteca civica, mentre l’ultimo evento in calendario sarà giovedì 22 dicembre alle ore 16.00 con le “letture di Natale” e il laboratorio al Museo Realini.

Per tutti gli appuntamenti è richiesta la prenotazione a: biblioteca@comune.malnate.va.it o allo 0332 427729.