Ostacolo bergamasco per Varesina e Caronnese

Arrivano entrambe da un successo, Varesina e Caronnese. Le fenici hanno vinto a Carate Brianza dando continuità alla gara positiva contro il Varese, mentre i ragazzi di mister Moretti hanno conosciuto per la prima volta il dolce sapore della vittoria. Domenica 23 ottobre le due squadre proveranno a confermarsi contro delle ostiche avversarie, entrambi bergamasche.

VARESINA – PONTE SAN PIETRO

La Varesina arriva da due successi di fila e la classifica dice che la squadra di mister Marco Spilli merita le posizioni di vertice del Girone B. Poesio e compagni torneranno al Varesina Stadium a due settimane dalla splendida prestazione che ha annichilito il Varese e l’obiettivo è certamente quello di ottenere altri tre punti. Il Ponte San Pietro sarà l’avversario di turno, ma la scorza dura della squadra bergamasca è un fattore da anni e per le fenici non sarà facile fare breccia.

REAL CALEPINA – CARONNESE

Dopo aver festeggiato la prima vittoria in campionato – e anche la prima da allenatore per Simone Moretti -, il prossimo obiettivo per la Caronnese sarà quello di dare continuità per provare a recuperare posizioni in classifica e allontanarsi dalla zona calda. Il prossimo impegno sarà tutt’altro che agevole, in casa della Real Calepina, formazione coriacea che in stagione ha già ottenuto scalpi eccellenti e che davanti si affida alla forza e all’esperienza dell’argentino German “El Tanque” Denis.