Il Rugby Varese è ancora un cantiere, il Lecco non lascia scampo

È stata una domenica molto difficile per il Rugby Varese, che nella seconda giornata di Serie B (Girone 1) non ha avuto possibilità contro un Rugby Lecco di un’altra categoria. I lariani hanno infatti dominato l’incontro e superato agevolmente il Varese con un 60 a 0 che parla da solo. Si poteva definire una sfida proibitiva già in partenza dal punto di vista biancorosso, che sulla carta partiva svantaggiato e bisogna sottolineare che giocare al “Bione” di Lecco è una dura prova per chiunque.

Il Varese non è quasi mai riuscito a rimanere in partita, i padroni di casa sono partiti forte ed hanno imposto il loro ritmo di gioco fin dalle prime battute della gara. Solo nel primo tempo Lecco è andato in meta per ben sei volte, assicurandosi il punto bonus già prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Varese è riuscito a concedere qualcosa in meno agli avversari, che hanno comunque marcato altre quattro mete. Di fatto Lecco si è confermato per quello che è: una squadra d’alta classifica, esperta e incredibilmente organizzata sia in fase offensiva che in difesa, dove non ha concesso proprio nulla agli ospiti varesini.

Per quanto riguarda il Varese la situazione è chiara: la squadra è all’inizio di un percorso di crescita e maturazione impostato dal tecnico Massimo Mamo, che ha ancora molto lavoro da fare per far penetrare i suoi concetti nella mente dei giocatori. Di positivo resta il fatto che i biancorossi hanno provato a seguire le indicazioni dello staff tecnico e a sprazzi sono anche riusciti a esprimere un buon gioco, mentre le fasi statiche come le rimesse laterali ma soprattutto le mischie chiuse rimangono un problema non indifferente e da risolvere.

«Ovviamente non è semplice parlare dopo una sconfitta del genere – esordisce coach Massimo Mamo -, ma per crescere si passa anche da partite complicate come questa. Potevamo sicuramente fare meglio, non al punto da vincere ma potevamo subire meno punti. Purtroppo regaliamo ancora troppi possessi ai nostri avversari, Lecco è già una squadra molto forte, non possiamo permetterci di fargli dei regali. Ho riguardato il filmato della partita e ho contato sette o otto possessi che abbiamo letteralmente consegnato a loro, e quindi sono sette o più possessi in meno per noi. Inoltre abbiamo usato troppe volte il piede senza essere efficaci e le mischie chiuse devono migliorare, anche se in un paio di occasioni li abbiamo spinti indietro, devo dunque capire perché riusciamo a farlo due volte e non sempre o quasi. Noi dobbiamo andare avanti a fare la nostra parte, allenarci bene e con costanza e poi i risultati arriveranno».

Domenica prossima, 23 ottobre, altro impegno durissimo perché al “Levi” arriverà l’Amatori&Union Milano che è con Capoterra, Lecco (le due squadre già affrontate dai biancorossi) e Piacenza, ancora a punteggio pieno.

Rugby Lecco Rugby Varese 60-0 (36-0)

Varese: Bagatella, Carbone, Malnati, Caballero, Bottinelli, Pandozy, Legnani, Perin, Misiti, Fulginiti, Ciavarrella, Arreghini, Bosoni (c), Lasarte, Tozzi. A disposizione: Elvi, Mansi, Cavadini, Ficarra, Talacchini, Sacchetti, Palla. All. Mamo.

CLASSIFICA (Serie B – Girone 1)

Dopo 2 giornate: A&U Milano, Piacenza, Lecco, Capoterra 10; Monferrato 8; Ivrea, Bergamo, Savona, VARESE, Novara, Olbia 0.