Un workshop su “Il Corpo” alla Cooperativa di Biumo e Belforte

Domenica 30 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.30 in viale Belforte 165 a Varese

Con il progetto “Generazione Giovani” sostenuto dal Comune di Varese e ideato dall’Associazione Verba Manent APS diretta da Marina De Juli continua il viaggio nel mondo del teatro e delle sue arti.

Sabina Todaro, bravissima danzatrice, coreografa e formatrice, direttrice de “Il Mosaico Danza” di Milano, ci porterà ad esplorare l’espressività del corpo. Il corpo come strumento di comunicazione efficace e coinvolgente. Sabina Todaro ha una formazione in psicologia e pedagogia presso l’Università Statate di Milano e ha seguito la triennale di terapisti della psicomotricità presso l’Ospedale Policlinico di Milano. Grazie alla sua formazione, ha conoscenze approfondite di anatomia, fisiologia e neurologia applicata al movimento e ai meccanismi psicologici che influenzano la produzione del gesto. Al suo attivo molti anni di esperienza di insegnamento e di spettacolo in diverse forme di danza: flamenco, danza creativa, contemporanea e un lavoro sulla danza araba.

Il laboratorio è aperto a ragazzi e adulti e non è necessaria alcuna esperienza.

E’ necessario prenotare al numero 347 8116559 o verbamanentprogetti@gmail.com

Al termine un momento conviviale con aperitivo per scambiarsi opinioni e conoscersi.