Varese – Arconatese anticipata di un giorno

Lo aveva anticipato il presidente Stefano Amirante al termine della gara di Desenzano (leggi qui), mancava solo l’ufficialità: la nona giornata di campionato per il Varese verrà anticipata a sabato 29 ottobre, anziché domenica 30. Fischio d’inizio alle ore 15.00.

Il club biancorosso ha chiesto di giocare 24 ore prima in vista della gara di Coppa Italia in casa della Varesina, inizialmente prevista per mercoledì 2 novembre, ma che dovrebbe essere anticipata a sua volta a martedì 1, così da sfruttare il giorno festivo e avere più pubblico sugli spalti del Varesina Stadium di Venegono.