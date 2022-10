A Varese il Circolo di Casbeno apre le porte alla Stand Up Comedy

Ad esibirsi per la prima volta nella location del Circolo di Casbeno, i ragazzi del collettivo e una nuova aggiunta da Milano

Domani sera, giovedì 13 ottobre, alle 21, il Circolo di Casbeno ospiterà per la prima volta una serata Stand Up Comedy: si tratta di un open mic, una serata a “palco aperto” firmata Guerrilla Comedy, format che il collettivo, fin dagli inizi, ha portato in molti locali di Varese.

La reazione che la città sta avendo nei confronti di questo tipo di comicità così particolare – niente scenografia né quarta parete, solo un microfono in mano, il comico e un pubblico da intrattenere e con cui relazionarsi – è molto positiva, soprattutto dopo il grande successo riscontrato dai giovani di Guerrilla Comedy alla serata organizzata l’8 settembre ai Giardini Estensi, evento divenuto sold out in pochissimo tempo.