I voti del Varese: gara a due facce, ma nella ripresa steccano in tanti

Il Varese perde 2-0 al “Franco Ossola”, sconfitta dalla Real Calepina nel giorno nel quale i biancorossi avrebbero dovuto invece ritrovare la vittoria, che manca dalla prima giornata. Dopo un buon primo tempo Disabato sono stati colpiti subito – con un po’ di sfortuna – ad inizio ripresa, ma poi è mancata la reazione e la lucidità per rimettere in piedi la partita. Sono pochi nel secondo tempo a meritare un voto positivo.

I VOTI

PRIORI 5,5: Se sul primo è sfortunato, l’uscita senza misura per il rigore del 2-0 è una colpa

MAPELLI 6: Lotta finché può, anche con una ferita alla testa che lo obbliga a lasciare il campo e andare via in ambulanza per controlli

Boni 6: Fa il suo nel finale, non ha grandi colpe

MONTICONE 6: Contro Denis è uno scontro difficile ma ne esce quasi sempre bene

BATTISTELLA 5,5: Deciso e puntuale nel primo tempo, con un paio di buoni anticipi, nella ripresa perde le distanze e fatica

Truosolo 5,5: Non riesce ad aumentare la velocità del Varese e sulla fascia non si vede mai in fase di spinta

FOSCHIANI 5,5: Prima metà di gara propositiva, nella ripresa sbaglia tanto, anche controlli semplici

Piraccini 5,5: In campo per dare quell’ultimo passaggio mancato per tutta la gara, non riesce a invertire la rotta

DISABATO 6: Premiamo un primo tempo con bei lanci e tanti palloni toccati. Ci prova nella seconda parte di gara ma senza grande fortuna

PREMOLI 5,5: A Casatenovo è stato il più positivo, oggi non si ripete. Ci mette corsa e grinta ma serviva anche più qualità

MARCALETTI 5,5: Anche lui dà il meglio nei primi 45′ mentre nella ripresa gli riesce poco. Anche la punizione, suo punto forte, la calcia alta

Malinverno s.v: Pochi minuti nel finale, tanti palloni toccati ma poche occasioni proposte

GOFFI 6: Parte con ottimo piglio, si fa notare con un paio di belle giocate. Poi poco altro

CAPPAI 5,5: Lotta e si impegna, ma se il compagno di reparto ha il demerito di non buttarla dentro, lui non riesce a ritagliarsi occasioni da gol

Pastore 6: Solita determinazione, ma anche lui non riesce a combinare molto

FERRARIO 5,5: Di occasioni ne ha: il palo nel primo tempo, un paio di incornate e anche una girata pericolosa ma non riesce a bucare Gherardi.