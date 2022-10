Il Varese non segna e sbanda: la Real Calepina passa 2-0 al “Franco Ossola”

Serviva una vittoria al Varese e invece al “Franco Ossola” i biancorossi perdono 2-0 contro la Real Calepina. Una sconfitta dura, frutto di un primo tempo ben giocato ma sterile e di una ripresa aperta dall’autorete sfortunata di Priori ma proseguita senza intensità e terminata con il rigore di Denis – fallo di Priori su D’Amuri – che chiude la gara e lascia una serie di domande alle quali dare risposte alla squadra e a mister Porro.

Un amaro boccone che lascia i biancorossi ancora a secco, con la vittoria che manca dalla prima giornata, e quattro gare, per un motivo o per un altro, che hanno fruttato la pochezza di due punti. Ovviamente troppo poco per puntare alle posizioni di vertice come detto più volte dalla società nel precampionato. La realtà, al momento, è ben diversa, e vede anzi il Varese impantanato nelle retrovie – in questo momento sarebbe in zona playout, a soli tre punti dalla Caronnese ultima in classifica – con all’orizzonte (domenica 9 ottobre) l’attesa trasferta di Venegono Superiore contro una Varesina che non vede l’ora di sgambettare i ragazzi di mister Porro. Servirà una reazione, rapida e decisa, o il campionato del Varese rischia di diventare insipido ancora prima di assaggiarne il sapore.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo tre gare senza vittorie, mister Gianluca Porro cambia qualcosa nel suo scacchiere e lancia un 3-4-1-2 con Priori in porta e Battistella in difesa con Mapelli e Monticone. In mediana Disabato e Premoli con Foschiani a destra e Marcaletti a sinistra, mentre in avanti Goffi è il trequartista alle spalle di Cappai e Ferrario. La Real Calepina allenata da Daniele Capelli – classe 1986 come Ferrario – scende in campo con un 3-5-2 nel quale il riferimento offensivo è il 41enne argentino German “El Tanque” Denis, in coppia con Aranotu.

PRIMO TEMPO

Parte con ritmi compassati la gara, ma il Varese prova subito a prendere il comando delle operazioni. e al 20′ il colpo di testa di Mapelli su calcio d’angolo è fuori di poco. Ben più pericolosa al 28′ la girata, sempre di testa, di Ferrario su punizione dalla fascia di Disabato, ma Gherardi è ben piazzato tra i pali e respinge. Il Varese alza il ritmo e spinge, ma Ferrario al 35′ non trova il pallone in area sulla bella imbeccata di Goffi, mentre tre minuti più tardi è il palo a respingere l’incornata del bomber biancorosso. Il sinistro centrale di Goffi al 40′ è l’ultima occasione di un primo tempo ben giocato dal Varese, ma che non ha saputo sbloccare.

SECONDO TEMPO

Inizia male la ripresa per il Varese, che al 2′ si trova sotto. Corner da sinistra, palla bassa per Raccagni arriva in corsa e calcia di sinistro trovando prima il palo e poi la sfortunata ribattuta sulla schiena di Priori che sblocca il risultato a favore dei bergamaschi. La reazione del Varese è immediata ma non porta al pari: Ferrario ci prova in due occasioni a prima in girata viene fermata dalla parata di Gherardi, mentre al 5′ il colpo di testa su assist di Cappai termina sul fondo. Al 7′ ci prova anche Marcaletti dalla lunga mandando però fuori di un soffio. I biancorossi però non riescono a dare ritmo alle offensive, complice anche l’infortunio di Mapelli, uscito per un taglio alla testa, e a diverse interruzioni del gioco e le tante sostituzioni. Poche occasioni e, anzi, al 18′ Denis su punizione scheggia la traversa. Passano i minuti, la Real Calepina difende con ordine e si prende tutto il tempo a disposizione e così bisogna arrivare al 44′ per un tiro in porta ma Gherardi è attento sul destro secco di Piraccini. Il portiere dei bergamaschi dimostra di essere un fattore anche poco dopo sul colpo di testa di Premoli su azione d’angolo.