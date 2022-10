Varese – Real Calepina in diretta

Quinta giornata di campionato per il Girone B di Serie D con il Varese che vuole tornare al successo. Al “Franco Ossola” arrivano i bergamaschi della Real Calepina, guidati dall’attaccante Argentino German Denis. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

