Muore investito dal treno nella notte a Castronno

Una persona, fonti sanitarie riportano di sesso maschile, è morta travolta da un treno in transito nella notte a Castronno.

Il fatto è avvenuto in via Videtti, una strada secondaria che costeggia la ferrovia, quindi ad una certa distanza dalla stazione. I mezzi di soccorso del 118, arrivati intorno alle 00.20 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

Al momento la dinamica del fatto è al vaglio della Polfer compartimento Milano che è responsabil delle indagini sulla linea. Sul posto, oltre ai mezzi sanitari, anche personale dell’Arma in forza alla Compagna di Saronno.