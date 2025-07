Gianni Spartà: “La casa dei sanitari una bella notizia per tutto il territorio”

Una notizia tanto inaspettata quanto attesa. Lo stanziamento di due milioni di euro per trasformare la palazzina di via Lazio a Varese in un moderno e accogliente convitto da destinare ai dipendenti dell’Asst Sette Laghi è stata accolta con grande soddisfazione da Gianni Spartà, presidente della Fondazione Circolo della Bontà: «E’ una bella notizia per il territorio, la Regione Lombardia è stata di parola, ha capito la nostra proposta, il nostro progetto già a disposizione dei tecnici: mettersi in casa infermieri, ma anche giovani medici, significa tamponarne la fuga altrove e superare le difficoltà che essi incontrano quando scegliendo di lavorare in ospedali clinicamente attrezzati e attraenti come i nostri devono fare i conti con luoghi zone nelle quali la vita ha costi più elevati – commenta Gianni Spartà, – In poche parole: gli ospedali valorizzano il loro patrimonio immobiliare abbandonato da anni come la palazzina che sorge in via Lazio angolo via Riva Rocci e cedendo alloggi a canone agevolato ai dipendenti rendono altamente competitiva l’offerta del posto di lavoro».

Il presidente parla del progetto che la stessa Fondazione ha pagato con 30.000 euro: « Il piano prevede di ricavare 15 appartamenti sui tre piani dell’edificio più la mansarda e realizzare un ascensore. ll Circolo della Bontà è lieto e orgoglioso di questa sinergia con la Regione e dice grazie a quattro persone: l’assessore alla Sanità Guido Bertolaso, cui il progetto fu spiegato in anteprima durante un sopralluogo personale a Varese lo scorso inverno, al direttore generale della Sanità lombarda Mario Melazzini, al dg di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale che ebbe l’idea, una gran bella idea, e ce la trasmise. Il presidente Attilio Fontana ha sempre manifestato interesse per l’iniziativa: giorni fa in un discorso pubblico aveva fatto capire che lo stanziamento per la Casa dei Sanitari era sulla rampa di lancio. Il lancio è avvenuto».