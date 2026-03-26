A Velate alberi caduti e problemi alla rete elettrica

Come nel vicino quartiere di Avigno anche a Velate si segnalano disagi causati dal forte vento. Le raffiche hanno provocato la caduta di alcuni alberi, in particolare nella zona del cimitero dove dei grossi pini sono stati spezzati. In Via Lanfranconi nella mattina un albero ha invaso la carreggiata provocando disagi alla circolazione.

Le conseguenze più rilevanti riguardano però la rete elettrica: una parte del quartiere è rimasta senza corrente da diverse ore, con disagi per residenti e attività. Tecnici e squadre di intervento sono al lavoro per ripristinare il servizio. Non si segnalano, al momento, feriti, ma resta alta l’attenzione per eventuali ulteriori criticità legate al vento, che continua a soffiare con intensità sulla zona.