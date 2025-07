Sparatoria a Sesto Calende domenica sera: due feriti da colpi d’arma da fuoco

Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati avvertiti nella tarda serata di domenica a Sesto Calende, nella zona boschiva di via Varisnella al confine con Mercallo. Le chiamate al 112 hanno fatto confluire sul posto diversi pezzi di soccorso: ben tre ambulanze, un’automatica e un elicottero sanitario.

A terra, feriti, erano rimaste due persone, entrambe di sesso maschile, di 21 e 23 anni, con ferite da arma da fuoco. I feriti sono entrambi di nazionalità marocchina. I colpi sarebbero stati sparati da non grande distanza con armi da caccia che hanno raggiunto i due con pallini entrati in zone non vitali: sono stati trasportati in codice giallo in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, nel frattempo, si erano attivate le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallarate alla guida del maggiore Pierpaolo Convertino e degli uomini della Stazione di Sesto Calende.

È molto probabile che il fatto rientri nell’ambito della lotta per il controllo delle piazze di spaccio, che proprio nella zona di Sesto Calende avevano portato in passato a vaste operazioni per contrastare il fenomeno sul lato dell’offerta di stupefacenti.

(immagine di repertorio)