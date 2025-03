Cinque giovani e tantissimi tipi di droghe. I Carabinieri di Gallarate chiudono l’operazione Drug Store

Il garage della droga, la coppia di giovani fidanzati che nascondeva una parte dei proventi, una casa che era un vero e proprio drug store di sostanze sintetiche di ogni tipo.

È davvero stupefacente la scoperta fatta dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate tra Sesto Calende, Somma Lombardo, Golasecca, Vergiate e Gallarate in una serie di perquisizioni che hanno fatto emergere una struttura gestita da ragazzi tra i 19 e i 32 anni che aveva a disposizione un elenco lunghissimo di droghe di vario genere

Il bilancio finale è di 4 arresti e una denuncia a piede libero oltre al sequestro di oltre 150 mila euro in contanti, oltre 20 kg di hashish, diversi etti di cocaina, Mdma, ecstasy, ketamina e molto altro.

La mala movida e il giro delle discoteche

L’attività è frutto dell’intensa e costante attività di prevenzione e di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Stazione di Sesto Calende, costantemente impegnati nel monitoraggio dei fenomeni legati alla “mala movida” del fine settimana e nel contrasto al consumo degli stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi.

Proprio partendo dal pattugliamento del territorio e in particolare dei luoghi prediletti dai giovani per gli incontri del fine settimana, i Carabinieri di Sesto Calende hanno accertato il possesso di sostanze stupefacenti da parte di diversi ragazzi, tra cui anche alcuni minorenni.

La tipologia delle sostanze rinvenute, non solo hashish di ottima qualità, ma anche alcune dosi di droghe sintetiche, lasciava presupporre l’esistenza di un fiorente e strutturato giro di spaccio rivolto specialmente agli adolescenti e ai giovanissimi.

La conseguente attività di analisi, unita alla conoscenza del territorio e delle dinamiche correlate all’universo giovanile, ha permesso di individuare un gruppo di ragazzi italiani, tutti incensurati, su cui i militari dell’Arma hanno concentrato l’attenzione.

Il monitoraggio, condotto di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, ha permesso di individuare i movimenti e le frequentazioni del gruppo ed ha fatto emergere degli elementi che hanno confermato le ipotesi degli investigatori.

Nel garage 127 mila euro in contanti

Nella mattinata di venerdì è quindi scattato un blitz in un garage dove da qualche tempo si registrava un insolito via vai. All’interno del garage i Carabinieri hanno colto con le mani nel sacco due componenti del gruppo, un 21enne e un 25enne, i quali stavano organizzando lo smistamento dello stupefacente. All’ingresso dei militari uno dei due, nel disperato tentativo di fuggire, ha aggredito i Carabinieri venendo bloccato anche grazie all’utilizzo del Taser.

La successiva scoperta ha confermato i sospetti degli inquirenti, che hanno rinvenuto quasi 8 kg di hashish, circa 15 g. di cocaina nonché 127.000 € in contanti, ad evidente conferma di quanto fosse solido e strutturato l’illecito giro di affari. Le successive perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei componenti del gruppo hanno confermato il pieno coinvolgimento di tutti nell’attività illecita.

La coppia di giovanissimi

Nell’abitazione di due fidanzati, un 21enne ed una 19enne, sono stati rinvenuti quasi 8.000 € in contanti, mentre presso l’abitazione di un 32enne sono stati rinvenuti ben 13 kg. di hashish, oltre 280 g. di MDMA e 1.100 € in contanti.

Il negozio di droghe sintetiche

Ma è il controllo eseguito a carico di un 21enne residente nel gallaratese che ha fatto emergere l’esistenza di un vero e proprio drug store destinato ai giovanissimi e specialmente ai frequentatori delle discoteche.

A casa del giovane sono stati rinvenuti circa 465 g. di ketamina e € 12.300 in contanti, che il soggetto aveva scaltramente occultato all’interno della carena di una motocicletta verde fiammante che campeggiava all’interno del garage. In un’altra abitazione, sita nel tradatese e riconducibile nella sua disponibilità, è stato rinvenuto in consistente quantitativo di droghe sintetiche destinate allo spaccio nei locali da ballo: 1,5 kg. di MDMA, 50 g. di MDA, 700 grammi di pasticche di ecstasy (c.d. paste) di diversi colori e con la riproduzione di marchi di note griffe della moda, accorgimenti utili a promuovere il consumo ed a far lievitare il prezzo di vendita, 250 g. circa di MD in pasticche dai colori sgargianti e dalle forme invitanti, come ad esempio gnomi, fragole e cavallini rampanti, alcune dosi di 2C-B, una sostanza psicoattiva molto diffusa negli anni ottanta, 50 g. di cocaina, più di 200 g. di funghi allucinogeni e circa 30 sigarette elettroniche contenenti esclusivamente THC.

Per i quattro arrestati, tutti indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed uno anche per resistenza a pubblico ufficiale, si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.