Il GS Ens Varese si prepara per la Eurocup e presenta il nuovo main sponsor

È BPER Banca è il nuovo main sponsor dell’ASD GS Ens Varese, la società sportiva per atleti sordi che si appresta a partire per la Polonia, più precisamente a Varsavia, dove si disputerà la Eurocup 2022 di basket, evento di livello europeo, al quale partecipano molti ragazzi sordi da tutta Europa e questa sarà la terza edizione alla quale parteciperà anche la città di Varese.

“Sono molto contento del gruppo, giovane e che ha tanta voglia di farsi vedere e farsi conoscere – ha raccontato l’allenatore Dario Galbiati -. Il nostro scopo non è solo quello di vincere, ma creare una forte coesione tra i ragazzi. Siamo sicuri che il vostro tifo lo sentiremo anche in Polonia”.

La squadra parteciperà a questo evento internazionale con dieci giocatori, di cui sei della squadra di Varese e due prestiti dalla squadra di Pesaro, Luca Pirovano e Alessandro Bartoli. Oltre a questi otto italiani, saranno in squadra anche due giocatori spagnoli, Miguel Gallego, che già nel 2019 ha giocato con l’ASD GS Ens Varese a Mosca per l’Eurocup e Beltran Cal Cabido, giocatore della Nazionale spagnola, che ha appena partecipato gli europei 2021 a Pescara e a settembre ha disputato il mondiale 3×3.

«Noi siamo lo sponsor, ma siamo noi a ringraziare questa squadra per averci dato l’opportunità di essere presenti – ha affermato Fausto Rigamonti, BPER Banca – Essere lo sponsor di ASD GS Ens Varese è per noi un motivo di grande orgoglio, siamo convinti che i valori dello sport siano di grandissima importanza: spirito di squadra, voglia di migliorarsi, sano agonismo. Noi siamo al loro fianco e cerchiamo di dare il nostro moderno contributo a tante realtà agonistiche con la speranza che possano migliorare. Vogliamo continuare a farlo e speriamo che questo sia un percorso che ci veda insieme per tanto tempo».