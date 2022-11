Cori e sfilate per il Novantesimo degli alpini di Cuvio

Per l’occasione si esibirà in teatro il coro Sant Orso della Valle D’Aosta. Domenica grande rinfresco in paese aperto a tutti

È con una cartolina d’epoca, ancora in bianco e nero, ancora con poche delle strade oggi battute per la valle, che il gruppo alpini di Cuvio, sezione di Luino, ha deciso di far sapere a iscritti e simpatizzanti he il prossimo sarà un fine settimana speciale.

Perché proprio da quella cartolina si spiega la longevità di questo gruppo sempre attivo e sull’at-tenti nel momento del bisogno: dalle calamità vicine e lontane, fino alla recente lotta al Covid: gli alpini di Cuvio si sono sempre distinti per la loro attività a favore della popolazione.

Così, per questa che è un’occasione speciale, è stato predisposto un fine settimana che parte sabato con un coro d’eccezione in arrivo da un’altra terra di montagne, la Valle D’Aosta. Il giorno successivo sarà dedicato alla convivialità e al rapporto con i cittadini. E quindi per le vie del paesino si potranno vedere sfilare le penne nere, con momenti di ricordo per chi «è andato avanti», in tempo di pace e in tempo di guerra, e per finire un rinfresco di tutto rispetto aperto ai cuviesi. L’evento ha il patrocinio del Comune di Cuvio e della Proloco.

PROGRAMMA

26 novembre ore 21.00 Ritrovo presso teatro comunale di Cuvio con il Coro Sant Orso Valle D’Aosta

27 novembre ore 9.00 Ritrovo presso baita il Campaccio via Tito Livio

9.45 Onore al “cippo degli alpini

10.05 Sfilata fino alla chiesa

10.35 Alzabandiera

11.00 Santa messa

12.00 In piazza onore ai caduti discorsi ufficiali e ammainabandiera

12.30 Rinfresco aperto a tutti al circolo di Cuvio offerto dagli alpini