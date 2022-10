Cena degli alpini per aiutare la piccola Selene

Il gruppo alpini di Somma Lombardo organizza una cena per la raccolta fondi per sostenere le cure e la ricerca e favore della piccola Selene affetta dalla sindrome di Rett e per aiutare la ricerca nel campo della malattie genetiche.

La cena si terrà sabato 5 novembre con inizio alle ore 19.30 presso la trattoria dei Cacciatori.

La cena, composta da aperitivo poeta e cinghiale e dolce con bevande incluse , cosa 35 euro.

La cena è aperta a tutti, si consiglia di prenotare.

“Più siamo più possiamo aiutate. Aiuta gli alpini ad aiutare”

Per prenotazione 348 3525 510 Davide o 349 8384155 Marzia.