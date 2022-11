Té d’autore a Gazzada Schianno. Incontro con lo scrittore Alberto Paleari

Domenica 20 novembre alle ore 16.00 presso la sala polivalente della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno verrà presentato il libro “Sul confine. In cammino tra Italia e Svizzera dal Sempione alla Formazza” di Alberto Paleari.

Il libro, pubblicato da MonteRosa Edizioni, racconta nella forma di un diario di viaggio i 34 tra passi e bocchette che si aprono fra Italia e Svizzera nelle Alpi Lepontine occidentali, dal Passo del Sempione al Passo San Giacomo. Le salite vengono raccontate giorno dopo giorno, quasi cammin facendo, ma senza dimenticare quelle compiute negli anni in cui l’autore ha fatto la guida alpina, per cui questo libro rappresenta sia un documento attuale, sia la memoria di un’intera vita passata in montagna.

Dai passi più facilmente raggiungibili e famosi, come la Bocchetta d’Arbola, tra l’Alpe Devero e la Valle di Binn, per citarne uno solo, a quelli meno frequentati e più remoti, come il passo Fne, che segnava in passato la via normale di salita al Leone da Veglia, oggi più facilmente raggiungibile dalla splendida e poco frequentata conca di Alpjen.

Il libro ricorda che, nella storia della conquista delle montagne, molto prima delle cime furono i passi a essere saliti e frequentati dalle persone, non certo per ambizioni alpinistiche ma soprattutto in quanto vie di comunicazioni importanti per lo scambio di merci, e per permettere il movimento dei corpi, quanto mai consustanziale al genere umano. Le donne e gli uomini, infatti, hanno da sempre attraversato i confini che li dividono, confini che, come afferma l’autore, “sono fatti per dividere e per essere attraversati”.

E infatti “Sul confine” è soprattutto un libro di persone, di incontri con le donne e gli uomini che queste zone, in bilico tra uno Stato e l’altro, le frequentano e le vivono.

Tra tutti, ricorre inevitabilmente e spesso il ricordo di Erminio Ferrari, raffinato scrittore e amico fraterno dell’autore, morto tragicamente sul Monte Zeda il 14 ottobre 2020. Di Erminio Ferrari è anche l’esergo del libro: “Proprio così i camminatori, quelli che muove il motore dei sentimenti estremi; un po’ estranei al senso di razza. Erranti che per non sbagliare vanno.”

Alberto Paleari è nato a Gravellona Toce nel 1949. Nel 1974 è diventato guida alpina e lo è stato per 43 anni. Tra i suoi libri si annoverano romanzi, diari di viaggio, memorie e sei guide alpinistiche sulla Valdossola.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: e-mail: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it tel. 0332 464237