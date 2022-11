Funziona la sinergia tra le polizie locali di Busto Arsizio e Legnano per il contrasto allo spaccio

Si rivela vincente la sinergia operativa tra i Comandi di Polizia Locale di Busto Arsizio e Legnano per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Qualche sera fa, in via Piazza Vittorio Emanuele II, durante un servizio congiunto organizzato dai Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Busto Arsizio e Legnano finalizzato al contrasto alla microcriminalità e allo spaccio, è stato fermato un giovane extracomunitario intento a spacciare sostanze stupefacenti.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish per un totale di 0,68 grammi e di un bilancino di precisione occultato nel giubbotto.

Gli agenti della Polizia locale ne hanno dato immediata notizia al Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori che ha disposto la denuncia in stato di libertà del giovane e l’affidamento al genitore esercente la patria potestà.

Si tratta dell’ennesima, importante dimostrazione del grande impegno del Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio nel quotidiano contrasto allo spaccio di stupefacenti, impegno reso ancor più efficace grazie alla collaborazione del Comando di Polizia locale di Legnano.

«Siamo particolarmente attenti all’organizzazione di azioni integrate con le Polizie locali dei territori confinanti – spiega l’assessore bustocco alla Sicurezza Salvatore Loschiavo –. La collaborazione permette un’azione più efficace ed efficiente in caso di situazioni di emergenza, un più razionale impiego delle risorse a disposizione, l’ottimizzazione della formazione del personale e l’ aumento dell’orario di copertura del servizio nei territori comunali interessati».

«Le attività svolte in collaborazione sono fondamentali per migliorare la sicurezza urbana: nel nostro contesto geografico, in cui non c’è soluzione di continuità tra un comune e l’altro, possiamo percepire la nostra città come più sicura se anche i comuni limitrofi lo sono – conclude l’assessore -. Ringrazio il comandante Vegetti per il notevole sforzo organizzativo: la tutela della sicurezza è una priorità a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare».