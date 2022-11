La All Dance Academy di Venegono Inferiore spicca al Chambea Contest di Rimini

Dopo un lungo periodo la All Dance Academy, associazione sportiva dilettantistica di Venegono Inferiore affiliata a Uisp, ritorna a partecipare a gare. L’occasione si è presentata il 29 e il 30 ottobre quando, su invito degli organizzatori, la scuola di danza ha accettato di presentarsi al Chambea Contest di Rimini. Manifestazione che ha coinvolto diverse scuole di danza del centro e nord Italia.

Da subito All Dance Academy, con l’insegnante Carlos Ceballo coadiuvato dall’insegnante Ylenia Di Fabrizio, ha organizzato due gruppi e iniziato gli allenamenti di hip-hop, che si sono svolti anche il sabato e la domenica per prepararsi all’evento. Per quanto i corsi siano iniziati solo da qualche mese, gli allievi si sono allenati a fondo, dimostrando una professionalità non scontata per la loro giovane età. E tutto questo ha portato a grandi risultati.



L’impegno profuso, infatti, non è stato vano. I ragazzi e le ragazze hanno ottenuto un grande successo portando sui gradini più alti del podio la scuola di danza di Venegono Inferiore. In particolare, la Crew Diversity – composta da Michela Moratello, Monica Cufone, Chiara Campagnaro, Sonia Magistro, Alessia Spaggiari, Rebecca Bonilla, Lorenzo Bergantin e Jennifer Amore – ha ottenuto il primo posto.

La Crew Project invece sebbene non abbia raggiunto il podio, si è distinta nel contest; considerando che era la prima esperienza, l’ottimo piazzamento fa ben sperare per le prossime gare. La Crew Project era rappresentata da Elisa Pendin, Beatrice Pasulo, Rebecca Saiu, Alice Motta, Alice Brusa e Noemi Gambuto.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui: nel Free Style, le ragazze di All Dance Academy hanno dimostrato tutto il loro valore. In particolare, segnaliamo Chiara Campagnaro, seconda classificata tra i Professional, e Jennifer Amore terza classificata (sempre nella categoria Professional). Bravissima anche Noemi Gambuto, prima Classificata nella Categoria Junior. Noemi ha ricevuto anche una borsa di studio.

Complimenti quindi – da parte di UISP Varese – a tutti ballerini e all’insegnate coreografo Carlos Ceballo: passione, professionalità e la capacità di coinvolgere gli atleti sono gli ingredienti giusti per far praticare ai giovani uno sport con serietà e dedizione. Tutto nella consapevolezza che la cosa più importante, per riuscire bene nello sport, è divertirsi. E in All Dance Academy ci si diverte davvero molto.