Carlsberg Italia ritocca il look di Birrificio Poretti e lancia un’analcolica al limone

Il Beer&Food Attraction di Rimini, la maggiore fiera di settore italiana per tutto il comparto birrario (industriale e artigianale), è spesso l’occasione per le aziende di rinnovare la gamma di prodotti o altri aspetti – come il packaging – legati al proprio marchio. Non fa eccezione Carlsberg Italia, ramo locale della multinazionale danese proprietaria tra l’altro del Birrificio Poretti di Induno Olona (inteso sia come brand sia come unità produttiva).

A Rimini l’azienda con radici varesotte presenterà innanzitutto un nuovo “posizionamento” per il marchio Birrificio Angelo Poretti per il quale è prevista in primavera una campagna di comunicazione mirata. Le nuove bottiglie hanno un nuovo look che richiama il precedente ma con una evoluzione a livello grafico: il numero che identifica la birra (quello legato ai luppoli) è spostato nella fascia che si trova sul collo della bottiglia, la grafica appare più moderna e minimal mentre per la 4 Luppoli (il prodotto principale) è confermato il colore blu.

A livello di prodotto, la rassegna romagnola serve a lanciare una nuova birra analcolica, la Tuborg Zero al Limone che si inserisce in un segmento in crescita, quello delle cosiddette no alcohol/low alcohol (la percentuale alcolica si attesta in questo caso allo 0,4%). Pensata per il target dei più giovani e per chi, per varie ragioni, non può consumare alcol, la nuova referenza sarà disponibile nel classico formato tripack da 33cl a partire da marzo. La ricetta è stata ideata direttamente a Varese dai birrai in forza a Induno Olona.

«Siamo felici di presentare al Beer&Food Attraction 2026 due novità così importanti per noi – spiega Serena Savoca, manager dell’area marketing di Carlsberg Italia – con la nuova immagine del Birrificio Angelo Poretti vogliamo rispondere a un bisogno profondo di autenticità e appartenenza che è sempre più sentito, dando un nuovo volto al nostro brand più iconico. Allo stesso tempo l’attenzione crescente verso il benessere e nuovi stili di vita ci ispira a sviluppare prodotti che accompagnino questa evoluzione: Tuborg Zero al Limone amplia le possibilità di scelta con un’alternativa analcolica fresca e inclusiva».

L’azienda di Induno continua inoltre a puntare forte sul sistema di spillatura DraughtMaster utilizzato per le birre più importanti del portafoglio (Poretti 4 Luppoli, Tuborg Green e 1664 Blanc) ma dal 2026 anche per uno Spritz, bevanda del settore ready to drink.

Il tema dei nuovi stili di consumo e del bere responsabile sarà anche al centro di un talk dal titolo L’impegno di Carlsberg Italia in favore dei consumatori e della valorizzazione del bere responsabile che si terrà lunedì 16 febbraio alle 14:15. «Il canale HoReCa rimane centrale nella nostra strategia – dichiara Andrea Signorini, manager dell’area vendite – Crediamo fermamente nel suo potenziale di crescita e continueremo a investire per costruire una presenza distintiva e di valore».