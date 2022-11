Le forme e i colori di Mondrian, laboratorio per bambini in biblioteca a Gavirate

Il laboratorio a cura di Carmen Bucca, sabato 3 dicembre a partire della ore 15 in biblioteca a Gavirate per bambini tra i 4 e gli 8 anni

È dedicato a “Le forme e i colori di Mondrian” il laboratorio creativo per bambini in programma per il pomeriggio di sabato 3 dicembre a partire della ore 15 in biblioteca a Gavirate.

A guidare i bambini alla scoperta del grande artista e del suo mondo sarà Carmen Bucca.

Il laboratorio è rivolto a bambini dai 4 agli 8 anni.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.gavirate.va.it.

Per maggiori informazioni 0332 748278.