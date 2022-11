Marco Celada presenta il suo libro: “Compleanno di rivoluzione”

Martedì 22 novembre, alle ore 18.00 presso Mondadori Bookstore di Varese, l’autore Marco Celada presenterà il suo ultimo libro, un vero e proprio viaggio tra stelle e pianeti per rivoluzionare il proprio futuro, in compagnia dello scienziato dello zodiaco

Martedì 22 novembre, alle ore 18.00 presso Mondadori Bookstore di Varese (via Morosini 10), l’autore Marco Celada presenterà il suo ultimo libro intitolato “Compleanno di rivoluzione”.

Può l’Astrologia migliorarti la vita? “Compleanno di rivoluzione” è un vero e proprio viaggio tra stelle e pianeti per rivoluzionare il proprio futuro, in compagnia dello scienziato dello zodiaco. L’unica pubblicazione italiana sul tema del Compleanno Mirato e delle Rivoluzioni Solari.

La scienza e l’astrologia sono davvero mondi contrapposti e incompatibili? La risposta dell’autore Marco Celada, fisico cibernetico che da trent’anni si occupa di astrological coaching, è no.

Al contrario, per Celada l’astrologia rappresenta il punto d’unione tra la scienza e la vita degli esseri viventi. Sì, perché ognuno di noi è provvisto di un DNA energetico zodiacale, che dipende dalla posizione dei pianeti al momento della nascita.

La fotografia di quella posizione è la cosiddetta carta astrale, ed è sulla base di questa che l’autore ci introduce a due teorie fondamentali nell’ambito dell’Astrologia Attiva, di cui si occupa:

il compleanno mirato (o rivoluzione solare)

(o rivoluzione solare) l’astrogeografia

Teorie che, da trent’anni, portano Celada a trascorrere il proprio compleanno in una parte diversa del mondo, da Chicago a Otranto, dall’Alaska alla Groenlandia, ovunque, secondo le stelle, si trovi il luogo più favorevole per rinascere da un punto di vista astrologico e garantirsi le migliori condizioni per l’anno a venire.

Con un linguaggio preciso ma accessibile e con grafici per imparare a leggere il proprio tema natale, Marco Celada ci insegna come agire per sfruttare al meglio l’energia dei pianeti favorevoli e mitigare le condizioni astrologiche avverse, dimostrandoci che l’astrologia è molto più di un semplice oroscopo.

Nel libro sono presenti anche approfondimenti sui trend astrologici: come l’andamento degli astri spiega cosa succede (e cosa aspettarsi) a livello globale. Pandemie, conflitti, crisi: si possono prevedere?