Operaio ferito nel bosco tra Montonate e Crosio

Infortunio sul lavoro nel bosco tra Montonate e Crosio della Valle un operaio di 33 anni al lavoro è stato schiacciato da una macchina operatrice su cui era al lavoro (foto d’archivio).

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il 118 con automedica e ambulanza da Mornago, arrivate in “codice giallo”: l’operaio ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. È stato portato in ospedale al Circolo di Varese.

L’incidente è avvenuto sulla strada sterrata che da Montonate porta attraverso il bosco fino alla Piana di Vegonno.

Attivati anche i carabinieri e Ats Insubria.