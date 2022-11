Presso il Salone d’Onore del Coni in Roma, sabato 5 novembre 2022, l’Aero Club d’Italia (federazione del Coni per gli sport dell’aria) ha premiato gli atleti che si sono distinti come campioni italiani e mondiali nelle varie discipline negli ultimi tre anni. A causa della pandemia, infatti, la cerimonia non si era più temuta dal 2020.

Galleria fotografica Premiati al salone d’onore del Coni a Roma i campioni dell’aeroclub Adele Orsi 4 di 9

Numerosi gli atleti premiati per l’aeroclub varesino di Calcinate del Pesce Adele Orsi – Acao: a ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati Ugo Pavesi, Alfio Lavazza, Alberto Sironi, Stefano Ghiorzo e la presidente Margherita Acquaderni.