Quanto costa parcheggiare?

Le città italiane: splendide, ricche d’arte maestosa, di vicoli suggestivi, di piazze grandiose; ma povere di parcheggi. E quei parcheggi che ci sono, ovviamente, costano. Quella del parcheggio può essere una vera sfida per tutti gli automobilisti che vivono nelle più grandi città o che ci si spostano spesso, magari per lavoro, oltre che per piacere.

Da qui, se si vuole cercare ad esempio un parcheggio Napoli o in qualsiasi altro grande centro urbano, emerge chiaramente il bisogno di applicazioni e portali dedicati a questo tema, quali Parclick, che permette nello specifico di conoscere la posizione dei principali parcheggi, confrontarne i prezzi e dunque risparmiare. Il funzionamento semplice e intuitivo garantisce di fare confronti precisi tra costi orari e giornalieri, nonché di paragonare le diverse caratteristiche dei parcheggi, individuando quelli coperti e più vicini alla zona di interesse.

Parcheggiare a Milano

Strumenti quali Parclick si rivelano essenziali se si considera il livello medio dei prezzi delle più grandi città. Valutando ad esempio Milano, ci si accorgerà della divisione che esiste tra strisce gialle, destinate ai residenti, bianche, gratuite, e infine blu, a pagamento. Ovviamente, le strisce blu sono anche le più diffuse, specialmente nelle zone del centro, in cui le diverse aree prevedono costi diversi.

Ad esempio, l’Area C prevede una fascia oraria dalle 8:00 alle 19:00, il cui costo è di 3 euro nelle prime 2 ore e di 4,50 euro in quelle successive. Dalle 19:00 alle 24:00, invece, il prezzo resta di 3 euro nelle prime 2 ore, mentre il parcheggio diventa gratuito in quelle successive. Invece, la corona filoviaria ha un costo di 2 euro all’ora per le strisce blu, a differenza delle altre aree, che hanno un costo di 1,20 euro l’ora; esiste infine la possibilità di procurarsi un ticket giornaliero al prezzo di 10 euro.

Guardando infine ai parcheggi privati, ve ne sono diversi, anche nelle zone centrali, che offrono una tariffa da 1 a 4 euro l’ora; casi rari, ma comunque esistenti, sono poi quei parcheggi che offrono tariffe da 20 euro.

Quanto costa parcheggiare a Roma e Napoli

Discorso simile vale anche per due grandi città del centro-sud, Roma e Napoli. La capitale, per l’esattezza, distingue tra strisce blu che si trovano dentro la ZTL e strisce blu esterne: le prime hanno un costo di 1 euro l’ora, mentre le seconde salgono a 1,20 euro. Le logiche alternative sono da un lato le autorimesse, ma parcheggiarvi non autorizza ad entrare nelle Zone a Traffico Limitato dove si trovano, mentre dall’altro le sempre più rare strisce bianche, tra l’altro regolamentate con disco orario per un massimo di 3 ore.

Infine, anche l’esempio di Napoli indica come le strisce blu possano seguire un prezzo variabile, che può spingersi fino ai 2,50 euro: le strisce seguono sempre l’orario 8:00-24:00, rendendo dunque spesso prioritaria la ricerca di un’alternativa.

Tra queste si consiglia proprio l’utilizzo di app e portali che garantiscano la conoscenza della posizione dei parcheggi e il confronto tra i loro prezzi: una comodità di cui l’automobilista di oggi ha certamente bisogno.