Skorpions Varese, under 18 a Torino per una nuovo test impegnativo

Dopo la vittoria al fotofinish con i Seamen e una settimana di pausa, imposta dal calendario, gli under 18 riprendono il cammino con un altro test di maturità, in programma sabato sera sul campo dei Giaguari Torino. I piemontesi sono reduci dal successo sul campo degli stessi Seamen e si propongono, assieme ai Leocorni, come antagonisti principali per la conquista del primato di

conference.

A Milano, nell’ultimo turno, Torino si è imposta 21 a 0, sfruttando in parte l’assenza di un quarterback di ruolo tra le fila degli avversari, ma anche fornendo un’impressione di estrema solidità, sia in difesa che in attacco. Al Primo Nebiolo gli Skorpions dovranno dunque dare il meglio per evitare uno scivolone che avrebbe una forte rilevanza in prospettiva playoff. Nella successiva

gara, infatti, i ragazzi di Giorgio Nardi dovranno affrontare, allo Skorpions Field, i Leocorni, formazione nata dalla sinergia tra Lions, Daemons e Rhinos, che attualmente comandano le operazioni con due vittorie in altrettanti incontri disputati. Appare quindi evidente che molte delle possibilità di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione siano legate ai risultati dei prossimi incontri, vista l’impossibilità di recuperare terreno in una stagione regolare che si articola su sole quattro partite.

Campionato under 18

Programma di sabato 5 novembre e classifica

ore 20.00 Velodromo Vigorelli – Milano Seamen – Panthers

ore 20.30 Stadio Primo Nebiolo – Torino Giaguari – Skorpions

Classifica girone C: Leocorni 2-0 Skorpions 1-0 Giaguari 1-1 Panthers 0-1 Seamen 0-2