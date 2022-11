Umberto Bossi ha lasciato l’ospedale di circolo di Varese dove era ricoverato dallo scorso 19 novembre per una ulcera gastrica. «Ultimi momenti in ospedale… grazie a tutto il reparto che si è preso cura di papà in questa settimana» ha scritto il figlio Renzo in una storia su Instagram.

Bossi in un videomessaggio aveva già confermato l’intenzione di essere presente al castello di Giovenzano, nel Pavese, gli aderenti al Comitato Nord: la riunione è prevista per sabato 3 dicembre alle 10.

Dunque dopo una settimana circa di ricovero il Senatùr, 81 anni a settembre, è stato dimesso dopo i problemi gastrici che avevano obbligato i sanitari intervenuti con l’ambulanza nella sua casa di Gemonio a trasportare il politico in codice giallo al pronto soccorso di Varese.