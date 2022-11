Malore per Umberto Bossi, Fondatore della Lega, nel primo pomeriggio di sabato 19 novembre. Il parlamentare si è sentito male mentre si trovava nella sua casa di Gemonio. Dalle prime informazioni, appariva cosciente al momento dell’intervento dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana che ha raggiunto l’abitazione dall’ospedale di Cittiglio. Sono in corso gli accertamenti delle condizioni del politico che ha compiuto 81 anni a settembre. In passato era stato colpito da un ictus nel 2004 e da un malore il 14 marzo 2019. Sul posto oltre all’ambulanza è intervenuta anche un’automedica: i mezzi di soccorso sono partiti in sirena alla volta di Varese.

Nella foto il momento dei soccorsi al Senatur.