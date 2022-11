Un weekend all’insegna della pace e della crisi climatica a Luino e Germignaga

Sabato 12 e domenica 13 novembre si svolgeranno una serie di eventi organizzati da una serie di associazioni per il 17esimo Forum della Pace sul tema della pace e della crisi climatica. Gli appuntamenti si terranno negli spazi dell’ex-colonia elioterapica di Germignaga e a Palazzo Verbania di Luino. Di seguito il programma

Sabato 12 – COLONIA EX ELIOTERAPICA di Germignaga, via Bodmer 20

ore 15:00 – 5 minuti di “Io medito” a cura di Manos sin Fronteras

Cerimonia della Pace

ore 16:00 – Presentazione libro e Premiazione vincitori del 18° Concorso internazionale “Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace” con lettura di testi, canti e musica con l’Acoustic Dreams e il sottofondo musicale del pianista

Gioele Fantato dell’Accademia Musicale “Pietro Bertani” APS

ore 17:20 – Lancio della 3° Marcia mondiale della Pace e Nonviolenza (Maria Terranova), del Tavolo per la Pace Alto Verbano (Chiara Mazza) e del libro “Parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia” di IALANA e Abbasso la guerra ed. Multimage (Elio Pagani)

Domenica 13 PALAZZO VERBANIA di Luino, viale Dante 6

ore 15:00 Proiezione del documentario

“La lettera” di Papa Francesco sulla crisi climatica

regia di Nicolas Brown – prodotto da Off the Fence e Laudato Si Movement.

Introduce e commenta lo scrittore Emilio Vanoni (Presidente del Comitato Chernobyl Induno Olona)

ore 17:00 – Presentano i progetti realizzati sul nostro territorio:

Gianfranco Malagola (coordinatore della Comunità Operosa Alto Verbano) ed Alessandro Perego (Presidente del Tavolo del clima Comune di Luino)

ore 18:00 – 5 minuti di “Io medito” a cura di Manos sin Fronteras

Sabato e Domenica dalle 15:00 alle 18:00 diretta streaming su https://www.facebook.com/CasaEditriceCostruttoriDiPace/

Per ulteriori informazioni: mterranova@outlook.it – Cell. 371 153 03 64