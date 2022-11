Grande novità per tutta la Valle Olona: a Gorla Maggiore arriva la pista da ghiaccio

Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio a Gorla Maggiore si pattina come nelle grandi città

E’ stata inaugurata sabato 26 novembre la pista da pattinaggio dell’area feste di Gorla Maggiore, in via Sabotino.

La scommessa della Tana del Mago, che da giugno ha in concessione lo spazio, è quella di lanciare l’area rendendola un luogo di ritrovo e aggregazione così come è stato durante l’estate.

“Dopo il successo del periodo estivo con i camp per ragazzi, le serate in compagnia con tanti eventi e la cucina sempre in funzione, ora vogliamo investire sull’inverno” racconta Liviana Oglialoro, uno dei soci della Tana del Mago.

Da sabato 26 novembre, dunque, e fino all’8 gennaio, sarà possibile divertirsi sul ghiaccio.

TARIFFE

– Ingresso: 8 euro

– Noleggio 2 euro

ORARI

– Martedì, mercoledì, giovedì dalle 14.30 alle 18.30

– Venerdì e sabato dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30

– Domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

APERTURE STRAORDINARIE

– Giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30;

L’8 DICEMBRE VI ASPETTA ANCHE UN APERITIVO IN MUSICA

– Lunedì 26 dicembre dalle 14.30 alle 18.30