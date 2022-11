A Varese una domenica di solidarietà con Varese in Maglia e la Cooperativa San Luigi

L’Associazione Varese in maglia, in collaborazione con la Cooperativa S. Luigi, organizza domenica 20 novembre “VOLA ALTO”. Acquistando una delle sciarpe che saranno esposte in Piazza S. Vittore durante questo evento benefico, verranno raccolti fondi destinati agli Adolescenti ospiti di casa S. Antonio a Varese. La casa è già stata inaugurata, ma serve ancora tanto per poterla rendere accogliente: “Varese ancora una volta si dimostra attiva, presente e calda – ha affermato Davide Zanzi della Cooperativa San Luigi – La cooperativa si occupa di diversi progetti per adulti e ragazzi, famiglie in difficoltà e mamme con bambini piccoli. Nello specifico questa casa si occuperà di raccogliere minori affidati dal tribunale, ed è l’estensione di un progetto già in corso, uno sforzo sia progettuale che economico. È una struttura veramente bella, volevamo che fosse davvero una casa per questi ragazzi. La strada è quella giusta. Abbiamo bisogno che le persone intorno a noi ci aiutino a sostenere questo progetto”.

Presente alla presentazione ufficiale dell’evento nella mattinata di oggi, lunedì 14 novembre, nella Sala Matrimoni del comune di Varese anche l’Assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, che ha spiegato: “Molte volte i varesini sembrano freddi, ma quando li coinvolgiamo in progetti di questo tipo vediamo una grande solidarietà. La generosità non è quella che si manifesta in un solo momento ma quella che prosegue nel tempo”.

“Il nostro obiettivo, 1000 sciarpe per il Bernascone è stato raggiunto, anzi superato – ha affermato Antonia Calabrese, organizzatrice dell’iniziativa e dell’evento di domenica prossima – Sono state realizzate, infatti, 1150 sciarpe in lana di cui 110 biancorosse. Ringrazio tutti i gruppi, un totale di 400 persone che hanno lavorato a questo progetto, provenienti da tutte la provincia: Associazioni, Case di riposo, Gruppi di knitters, Centri diurni, Comunità Recupero Mentale dell’Ospedale Psichiatrico di Varese, Centri disabili. Una bella rete solidale, creatasi già con l’evento di Viva Vittoria Varese dell’anno scorso”.

Anche alcune scuole della Provincia sono state coinvolte nell’iniziativa: la scuola Secondaria di Primo grado Villa Valerio di Casciago, Scuola Primaria S. Agostino di Casciago e Scuola primaria A. Manzoni di Morosolo.

“Noi la nostra parte l’abbiamo fatta, ma ora tocca ai cittadini – conclude Antonia Calabrese – Acquistate le sciarpe e aiutateci a realizzare il nostro progetto, che diventa ancora più importante in occasione della giornata nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Durante la giornata saranno presenti anche Max Laudadio, testimonial del progetto e l’Associazione “Il Basket Siamo noi” con alcuni giocatori e staff della Pallacanestro Varese. Musica a cura di DJ Vigor Associazione Black&Blu e altri ospiti a sorpresa.

IL PROGRAMMA

Ore 10:00 apertura evento – vendita sciarpe in piazza s. Vittore.

Ore 10:30 Evento collaterale, dedicato alla Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e adolescenza: – Il Corpo Musicale Gavirate e il corteo accompagna il “messaggio” con le sciarpe biancorosse partendo da Piazza Carducci fino a Piazza S. Vittore. (fermata davanti al Garibaldino in attesa fine messa)

Ore 10:45 Saluto delle autorità e ospiti con Testimonial Max Laudadio

Ore 11:00 Performance ed esibizione delle ragazze del Centro Studi Sport – Formazione Fisico Sportiva del Comune di Varese

Ore 14:30 Esibizione Gruppo Etnidanza

Ore 15:15 Musica dal vivo con Zanira

Ore 17:00 Chiusura evento.

Per informazioni contattare il numero 348 3628960 o mandare una email all’indirizzo vareseinmaglia@gmail.com