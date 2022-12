Anziana investita in via Gramsci a Malnate

Un’anziana ferita a Malnate, nel centro storico: la donna è stata urtata da un veicolo in via Gramsci, alle 15.20 di domenica. Le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato ferite (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma e il 118, con un’ambulanza dell’Sos Malnate: la donna è stata portata in “codice giallo” (non in pericolo di vita) all’ospedale di Circolo di Varese.

Solo pochi giorni fa un’altra anziana di 85 anni era stata travolta in piazza Libertà, ai margini del centro.