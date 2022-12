“Noi, Voi, Arcisate” confluisce in Italia Viva

Ad Arcisate la lista civica “Noi, Voi, Arcisate” che appoggia il sindaco Gianluca Cavalluzzi eletto nel 2019, confluisce in Italia Viva/Azione.

Lo annuncia il capogruppo in consiglio comunale Fabio Zagari, già candidato sindaco del Pd nel 2014 e attuale assessore alla cultura e associazionismo della Comunità Montana del Piambello.

La formalizzazione del passaggio al “Terzo Polo” del gruppo civico arcisatese verrà presentato in conferenza stampa giovedì 29 dicembre nella sala “ai Lavoratori Frontalieri” in via Roma 2, alla presenza del segretario provinciale di Italia Viva, Giuseppe Licata, sindaco di Lozza.

«Ad Arcisate siamo stati precursori di un processo che puntava ad aggregare i moderati e tutte quelle persone provenienti dalla società civile che volevano mettersi al servizio della propria comunità. Lo abbiamo fatto dapprima con la lista civica “Democratici e Indipendenti” e, successivamente, con la lista civica “Noi, Voi, Arcisate” che oggi ci vede al governo del Comune di Arcisate – si legge nella nota diffusa -. Questo dimostra che avevamo ragione a cercare una terza via, superando i classici schieramenti ma senza compromettere l’idea di un polo moderato che puntasse più ai contenuti che alle appartenenze. Oggi, quel processo che per alcuni di noi dura da oltre 8 anni, trova finalmente una sua collocazione politica all’interno di Italia Viva».