Caloriferi spenti al Candiani di Busto Arsizio e gli studenti protestano

Freddo in aula e gli studenti del Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio protestano. Una mattina di subbuglio alla scuola statale di Via Manara dove studenti e studentesse hanno protestato contro i caloriferi spenti, lamentando una situazione non sopportabile all’interno delle aule, visto le temperature troppo basse.

“Dobbiamo fare le lezioni con la coperta addosso, i caloriferi sono spenti”, spiegano alcune alunne delle classi quinti delle scuola. Alcuni hanno quindi deciso di interrompere le lezioni per poi riprenderla dalla metà mattina, altri sono andati a casa.

La presidente dell’istituto Maria Silanos conferma che c’è stato un problema all’impianto di riscaldamento: «Stamattina i caloriferi nell’ala vecchia dell’istituto non erano accesi perché c’è stato un guasto. Abbiamo chiamato i tecnici e hanno risolto il problema a metà mattinata. Nel frattempo, visto che inizialmente non potevo garantire che i riscaldamenti sarebbero stati aggiustati entro il termine delle lezioni, ho dato il permesso agli studenti di andare a casa. Alcuni l’hanno fatto, altri no».