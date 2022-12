Che cos’è il “ballo di Mercoledì” che sta spopolando su Tiktok

Se vi è capitato di guardare Tiktok in questi giorni – ma anche Instagram e Facebook – è impossibile che vi sia sfuggita la sua ipnotica danza, sulle note di una canzone diventata altrettanto virale. È il ballo di Mercoledì Addams, la protagonista della nuova serie di Netflix “Mercoledì”, interpretata dall’attrice Jenna Ortega.

I social hanno senza dubbio contribuito all’incredibile successo di questa produzione del genere commedia mistery-soprannaturale, prodotta e in parte diretta nientemeno che da Tim Burton. Su Tiktok in pochissimo tempo Mercoledì è diventata virale complici le atmosfere gotiche, il trend “academia” che tanto va di moda sui social di immagine, lo sguardo della protagonista (che sembra non sbattere mai le palpebre) e soprattutto per la “Wednesday dance” la danza di Mercoledì al ballo della scuola. Una coreografia originalissima che è stata poi ripresa e reinterpretata in centinaia di versioni dagli stessi utenti del social network.

La serie è ispirata alle vicende della famiglia Addams ma è centrata sulla figura della figlia, Mercoledì da sempre tra i personaggi più iconici della saga. L’interpretazione della Ortega non è da meno di quella ancor più celebre di Christina Ricci nel film “La famiglia Addams” del 1991. La Ricci che deve parte del suo successo anche a questo ruolo, rientra tra gli attori del cast della serie Netflix insieme ad altri volti noti come Catherine Zeta Jones e Luis Guzmán.

La trama ruota attorno all’arrivo di Mercoledì, quale adolescente problematica, alla Nevermore Academy, la scuola privata in cui studiarono anche i genitori. Una permanenza che sarà accompagnata da misteri da risolvere, nuove amicizie, visioni inquietanti e pericoli da scongiurare.