Il cuore del Lions Castellanza-Malpensa batte per le famiglie in difficoltà di Busto e Castellanza

Anche quest’anno, come da una trentina di anni a questa parte, il Lions Club Castellanza Malpensa ha pensato al Natale delle famiglie più bisognose di Busto Arsizio e Castellanza.

La donazione a Busto Arsizio

Nei giorni scorsi il presidente Mauro Colombo e la segretaria Rita Paone Monari hanno consegnato ben 25 pacchi di generi alimentari all’assessore all’Inclusione sociale di Busto Arsizio Paola Reguzzoni, che a sua volta li destinerà, in base alle indicazioni delle assistenti sociali dell’area anziani e adulti, alle famiglie in cui «l’arrivo di questo pacco potrà fare la differenza».

«Ringraziamo molto i Lions per questa importante donazione – ha affermato Reguzzoni -. Un gesto che dimostra ancora una volta lo spirito di solidarietà e la generosità che animano il club: quest’anno è ancor più sentito il bisogno di alleggerire certe situazioni familiari e di solitudine con qualcosa che indichi che siamo in un periodo di festa».

«Per quanto riguarda le situazioni di povertà più estrema non registriamo peggioramenti ma neanche miglioramenti – ha continuato l’assessore -. Anzi, si aggiungono ogni giorno nuove esigenze che devono essere affrontate con tempestività per evitare che si arrivi a un punto di non ritorno. Capita, per esempio, a famiglie in cui si perde il lavoro: per un certo periodo si riesce a restare a galla, ma poi vengono erosi i risparmi e la situazione diventa davvero grave. Il Comune fa quello che può, ma è quanto mai urgente un ragionamento serio sul reddito di cittadinanza: come è concepito oggi non è di nessun aiuto».

La donazione a Castellanza

Stessa modalità a Castellanza presenza del sindaco Mirella Cerini, il presidente del Club, l’IPDG Gino Ballestra e la segretaria della Circoscrizione Rita Paone Monari hanno consegnato, nella mattinata di venerdì 2 dicembre, all’assessore alle Politiche Sociali Cristina Borroni, presso gli uffici dei Servizi Sociali di via Vittorio Veneto, 15 pacchi natalizi contenenti generi alimentari. I pacchi dono verranno consegnati ai nuclei familiari in difficoltà, individuati dallo stesso Ufficio dei Servizi Sociali.

«Nel periodo natalizio le situazioni di disagio sono ancora più insopportabili per le persone fragili e in difficoltà – dichiara il Sindaco Mirella Cerini -. Desidero ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il Club Lions Castellanza Malpensa che ha ideato e promosso questa bella iniziativa, che è diventata ormai una tradizione anche nella nostra città» .

«Un gesto semplice ma significativo – conclude l’Assessore Cristina Borroni – che si rinnova costantemente e dimostra la continua attenzione ai bisogni del territorio e lo spirito di solidarietà e collaborazione con le istituzioni, peculiarità che animano il Club in ogni momento dell’anno. E’ dell’estate appena passata, infatti, il contributo di 2.500 euro dei Lions Castellanza-Malpensa, utilizzato per l’attivazione di progetti di interventi educativi a favore di minori, in situazioni di fragilità. Inoltre in questi giorni verranno consegnati anche 2 aerosol destinati a famiglie con minori, che ne abbiano necessità».