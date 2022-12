Gallarate – Legnano, derby sul parquet per chiudere il 2022

La Serie B di basket è arrivata all’ultimo turno del 2022 e il calendario regala un appuntamento interessante che va in scena sabato 17 dicembre (ore 19) sul parquet del PalaBorsani di Castellanza. Il derby cioè tra i padroni di casa degli Knights Legnano e la Esse Solar Gallarate, matricola d’assalto.

La squadra di Gambaro ha vissuto alcuni giorni sulle montagne russe: prima l’inatteso KO di Varese con il Campus e la conseguente arrabbiatura del presidente Thomas Valentino che ha messo in discussione i propri giocatori, poi la scossa netta che ha portato Antonelli e compagni a battere addirittura la capolista Vigevano con un finale di gara sontuoso. Ora la Esse Solar ha davanti a sé un altro appuntamento sulla carta molto difficile ma allo stesso tempo intrigante contro una 3G Electronics che – pur essendo appena tornata in Serie B – ha dalla sua una esperienza molto più marcata nella categoria.

Legnano a sua volta ha vissuto una prima parte di stagione tra alti e bassi ma viene da un successo non scontato a Verbania contro Omegna, risultato che può dare uno “sprint” ai biancorossi intenzionati a staccare gli avversari in classifica. Prima del derby infatti gli Knights precedono Gallarate di due punti – 14 contro 12 – e così la gara del PalaBorsani assume i contorni del crocevia. I biancoblu dovranno ancora fare a meno di Gavraghi mentre i legnanesi sono annunciati al completo. La diretta testuale della partita sarà disponibile su LegnanoNews e MalpensaNews.

CAMPUS A RIPOSO – Niente partita invece per l’altra varesotta della Serie B, il Campus Varese di Gabriele Donati: il match interno contro il College Borgomanero è stato infatti rimandato di qualche giorno, a giovedì 22, su richiesta della formazione piemontese impegnata in un torneo internazionale. Una partita a suo modo importante perché i varesini, penultimi, in caso di vittoria aggancerebbero in classifica proprio Borgomanero.