A Gavirate arrivano le Favole della buona notte

Biscotti, latte caldo e non dimenticate pigiamino e coperta. A Gavirate una serata dedicata ai più piccoli con le Favole della buonanotte alla Corte delle Meraviglie in via Mentana 6 mercoledì 7 dicembre dalle 20.30 alle 22.

I bambini scopriranno la storia del Pacchetto rosso recitata dalla cantastorie Liliana Maffei.

Per informazioni e informazioni si può chiamare Chiara al numero 3932223967 o Liliana al 3396178572.