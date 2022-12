A Germignaga a Capodanno “Se brûsa ûl vécc”

A Germignaga riprende la tradizione del 31 dicembre

“Se brûsa ûl vécc”

Il fuoco, portato in corteo dai ragazzi, brucerà le vecchie e cattive abitudini del vecchio anno raffigurato nel tradizionale “vécc”.

La fiaccolata promossa dalla Pro Loco, rappresenterà la volontà e la speranza che i giovani di Germignaga intendono portare con la loro giovinezza ed entusiasmo.

«La Pro Loco, l’amministrazione comunale, la Protezione Civile, l’amico Renzo Fazio (ideatore e costruttore anche quest’anno del “vécc”) i commercianti e cittadini di Germignaga si uniranno in un ideale sforzo comune per ritornare cercare di tornare alla normalità» – spiegano gli organizzatori.

Il falò verrà collocato a monte della passerella pedonale e sarà acceso dalla fiaccolata che scenderà dal San Giovanni; i visitatori potranno posizionarsi ai lati delle due sponde del torrente per una comoda ed ampia visuale.

I ragazzi si troveranno alle ore 17.00 presso il parcheggio delle scuole medie in via Ronchi e da lì proseguiranno per via Filzi. Percorrendo la stradina lungo il San Giovanni scenderanno nel torrente per portare il fuoco al “vécc”.