A Germignaga a Capodanno “Se brûsa ûl vécc”

A Germignaga continua la tradizione del 31 dicembre

“Se brûsa ûl vécc”

Il fuoco, portato in corteo dai ragazzi, brucerà le vecchie e cattive abitudini del vecchio anno raffigurato nel tradizionale “vécc”.

La fiaccolata promossa dalla Pro Loco, rappresenterà la volontà e la speranza che i giovani di Germignaga intendono portare con la loro giovinezza ed entusiasmo.

Novità di questo Capodanno, la presenza del gruppo “Mastini della Torre”, gruppo nato nel 2019 da un gruppo di ragazzi di Mesenzana e dintorni, accomunati dalla passione per il mondo norreno.

Addestrati dal maestro d’armi Luca Morelato, i Mastini passano dal ruolo di semplici comparse negli spettacoli della Festa Medievale di Mesenzana ad un ruolo più attivo, con combattimenti e quant’altro, fino ad arrivare a organizzare e dirigere totalmente lo spettacolo del 2023. Nel corso degli anni si sono aggiunti nuovi membri, fino ad arrivare all’attuale gruppo, passo fondamentale che ha permesso di poter presenziare ad altri eventi all’infuori di Mesenzana.

I Mastini della Torre simboleggeranno la lotta e la battaglia contro il male e culminerà con l’incontro con i ragazzi che con la fiaccolata con l’auspicio di far diventare una tradizione di capodanno la testimonianza lo spirito di partecipazione dei giovani germignaghesi.

«La Pro Loco, l’amministrazione comunale, la Protezione Civile, l’amico Renzo Fazio (ideatore e costruttore anche quest’anno del “vécc”) i commercianti e cittadini di Germignaga si uniranno in un ideale sforzo comune per ritornare cercare di tornare alla normalità» – spiegano gli organizzatori.

Il falò verrà collocato a monte della passerella pedonale e sarà acceso dalla fiaccolata che scenderà dal San Giovanni; i visitatori potranno posizionarsi ai lati delle due sponde del torrente per una comoda ed ampia visuale.

I ragazzi si troveranno alle ore 17.00 presso il parcheggio delle scuole medie in via Ronchi e da lì proseguiranno per via Filzi. Percorrendo la stradina lungo il San Giovanni scenderanno nel torrente per portare il fuoco al “vécc”.

Programma della festa