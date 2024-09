A Mornago un weekend di sapori e tradizioni locali con la prima edizione della Festa agricola

L’appuntamento è per venerdì 20 e sabato 21 settembre. Il programma prevede cena con prodotti del territorio che avrà come protagonista indiscusso la cucina dello chef Roberto Valbuzzi, mercato locale, musica country e tanto altro

La Proloco di Mornago è orgogliosa di presentare la prima edizione della festa agricola, che si terrà il 20 e 21 settembre, dedicata a celebrare le tradizioni agricole e culinarie del territorio. Questo evento promette di diventare un appuntamento annuale imperdibile per gli amanti della gastronomia e della cultura locale.

La locandina

Venerdì 20 settembre: cena con prodotti del territorio e Chef Roberto Valbuzzi

La festa avrà inizio venerdì sera alle 19.00 con una cena su prenotazione, che avrà come protagonista indiscusso la cucina dello chef Roberto Valbuzzi. Con la sua maestria e creatività, Valbuzzi utilizzerà i sapori autentici dei prodotti del territorio per dar vita a un menu esclusivo. Questa è un’opportunità unica per gustare piatti preparati da un grande chef, che valorizzerà le eccellenze del nostro territorio. Prenotate il vostro posto entro mercoledì al numero 3382296113 per non perdere questa celebrazione unica dei sapori locali.

Sabato 21 settembre: mercato locale, musica country stand gastronomico e giochi agricoli

Il sabato sarà animato da un piccolo mercato di prodotti del territorio, reso possibile grazie alla collaborazione e all’impegno degli agricoltori di Mornago e non solo. I visitatori potranno scoprire e acquistare le migliori specialità locali, sostenendo direttamente i produttori della zona.

Oltre allo stand gastronomico che offrirà un’ampia selezione di piatti, ci saranno divertenti giochi agricoli e la musica country del gruppo “I Brigliesciolte” accompagnerà la serata, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Un evento di comunità e tradizione

Questa prima edizione della festa agricola rappresenta un’opportunità per riscoprire le tradizioni rurali e rafforzare i legami con la comunità. È un’occasione per incontrare i produttori locali, conoscere le loro storie e sostenere l’economia del territorio grazie al loro impegno e dedizione.

Non mancate a questa emozionante celebrazione della cultura agricola di Mornago, organizzata con passione dalla Proloco. Vi aspettiamo per un weekend indimenticabile, ricco di sapori autentici, divertimento e tradizioni!

Menù

Antipasto: un’accurata selezione di salame prealpino, lardo lonzato, coppa, toma, formaggina e miele, scelti dai migliori produttori locali.

Primo: lo chef Roberto Valbuzzi ti delizierà con un cremoso carnaroli alla zucca, arricchito da toma e pasta di salame croccante.

Dolce: concludi la serata con un raffinato dessert al cioccolato, preparato con maestria.

Per info e prenotazione 338 229 611.

CONTATTI

Pro Loco di Mornago

M: 338 229 6113

@: prolocomornago1986@gmail.com

Facebook