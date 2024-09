Dal 1874 al 2024: Brinzio in festa per i 150 anni di “Ür Grupp”

Il Club brinziese, per tutti “Ur Grupp”, festeggia 150 anni di attività! Celebriamo insieme una delle più antiche associazioni della Provincia di Varese!

PROGRAMMA DEL 22SETTEMBRE

9:15 – Raduno dei soci presso via Sasselli.

9:30 – Corteo verso la chiesa parrocchiale, passando per la storica prima sede di Via Trieste. Durante il percorso verrà posto un omaggio floreale al Monumento dei Caduti e alla lapide del Gen. Galvaligi.

9:45 – Santa Messa in suffragio dei soci defunti, offertorio col tradizionale cesto di bottiglie di vino, benedizione della targa commemorativa del 150° e della nuova bandiera dell’Associazione. Al termine della liturgia, corteo ristretto al cimitero per omaggiare i soci defunti

11:15 – Ritorno alla Sede Sociale, discorsi e inaugurazione della mostra fotografica. Aperitivo e rinfresco per i presenti.

Nel pomeriggio seguirà musica e grigliata di carne, organizzata da Maurizio e Ricardo.