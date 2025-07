Anche a Induno Olona la pastasciutta antifascista di casa Cervi

Sabato 26 luglio Borgo Olonese di Induno Olona ospiterà uno degli appuntamenti provinciali della Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi, un evento che unisce il cibo al ricordo della Resistenza.

Organizzata dall’ANPI di Induno Olona con il patrocinio del Comune e la partecipazione di numerose realtà del territorio – tra cui Coop, Slow Food, CGIL, CISL, ACLI e Emergency – la serata si aprirà alle 18 con un momento di riflessione e approfondimento sulla questione palestinese, con l’intervento del poeta palestinese Ghassan Azzan.

A partire dalle 19:30 sarà aperta la cucina, fedele alla tradizione della famiglia Cervi, con la pastasciutta gratuita per tutti, simbolo del gesto con cui i fratelli Cervi celebrarono la caduta del fascismo nel 1943. Il menù proseguirà con porchetta di Ariccia con contorno, dolce, anguria, acqua e lambrusco. Per chi lo richiede in fase di prenotazione, sarà disponibile anche un’alternativa vegetariana.

La serata continuerà con la musica dal vivo del Collettivo De Cristoforis, per un finale in allegria e partecipazione. Il contributo richiesto è di 20 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 24 luglio all’indirizzo mail anpiindunoolona@gmail.com o al numero 345 3383821.

Durante l’evento sarà inoltre presente un banchetto di Emergency per la raccolta fondi a sostegno della popolazione di Gaza, a testimonianza del legame tra memoria antifascista e impegno per i diritti umani nel presente.