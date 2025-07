Litus Lake Festival: house e techno sul lungolago di Angera

Due notti, un lago, tanta musica e un’atmosfera fresca e conviviale. Venerdì 18 e sabato 19 luglio, dalle 18 all’una, torna ad Angera la seconda edizione dell’evento che lo scorso anno ha fatto ballare e sognare i giovani della zona: il Litus Lake Festival.

La cornice sarà il “pratone” di Piazza Garibaldi, in riva al lago e sotto lo sguardo della maestosa Rocca Borromea. Uno spazio animato per due sere da suoni elettronici, giochi di luce, stand gastronomici e condivisione.

L’evento è organizzato dalle associazioni Granum Sinapis e Pro Loco Angera, con il sostegno del Comune e dell’assessore alla cultura Giacomo Baranzini. Riccardo Piscia, presidente di Granum Sinapis, racconta: «Il progetto è nato da un’idea condivisa tra Granum Sinapis e la Pro Loco di Angera. L’assessore l’ha accolta con entusiasmo fin da subito, e dopo un confronto molto positivo il Litus ha preso forma. Il Comune ha creduto nell’iniziativa e l’ha sostenuta con grande disponibilità. È bello vedere un’amministrazione che guarda ai giovani con attenzione e dà spazio a proposte pensate per loro».

PROGRAMMA DELLE SERATE

L’ingresso alle due serate è gratuito. Venerdì 18 luglio sarà il turno di Backcrow, Mandj b2b Cek, Deiv e chiusura affidata a We.Amps. Mentre sabato 19 toccherà invece a Karam b2b Giuseppe Schembri, Tommaso Caielli, Yamila, e per finire Z.I.P.P.O.

Le serate iniziano alle 18 e proseguono fino all’una di notte. Non solo musica: ci saranno anche una zona food e drink gestita da giovani volontari e una “table zone” dove potersi godere il festival anche da seduti. Inoltre, spazio dedicato a servizi igienici, aree attrezzate e stand espositivi locali: «un piccolo villaggio musicale che nasce dalla gente per la gente», sottolinea Luca Pedroni, vicepresidente della Proloco di Angera.

COME ARRIVARE: PARCHEGGI E BATTELLI

In occasione del festival gli organizzatori segnalano i parcheggi gratuiti a pochi minuti a piedi dall’evento: via Soldani 15, via Cadorna 10, Parcheggio Visitatori Ospedale e piazzale della Vittoria.

Per l’occasione i battelli di collegamento sul Lago Maggiore faranno un orario prolungato d’andata e ritorno. Da Arona verso Angera: 17:50, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 21:10, e da Angera verso Arona: 00:05, 00:45, 01:20.